Kommissarischer Präsident nominiert zwei Verfassungsrichter

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat die Kandidaten für zwei bald vakant werdende Richterposten am Verfassungsgericht nominiert.Han nominierte am Dienstag Lee Wan-kyu, Minister für Regierungsgesetzgebung, und Ham Sang-hun, Richter am Obergericht Seoul, als Nachfolger der Verfassungsrichter Moon Hyung-bae und Lee Mi-son. Die Amtszeit beider Richter läuft am 18. April ab.Han erklärte, er habe berücksichtigt, dass ein Amtsenthebungsantrag gegen Vizeministerpräsident Choi Sang-mok jederzeit von der Nationalversammlung verabschiedet werden könne. Seine Entscheidung wurde auch mit dem laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen den nationalen Polizeichef begründet.Er wies darauf hin, dass keine Entscheidung in einem Amtsenthebungsverfahren möglich wäre, sollten am Verfassungsgericht erneut nur sechs Richter tätig sein. In diesem Fall wären Probleme bei anstehenden Angelegenheiten wie die Durchführung der Präsidentschaftswahl und Planung eines Nachtragshaushalts unvermeidbar.Han ernannte außerdem den von der Nationalversammlung empfohlenen Kandidaten Ma Eun-hyuk zum Verfassungsrichter.