Erdbeben in Myanmar: Seoul stellt Hilfsgüter im Wert von zwei Millionen Dollar bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird dem von einem schweren Erdbeben betroffenen Myanmar dringend benötigte Hilfsgüter im Wert von zwei Millionen Dollar zusätzlich bereitstellen.Das Außenministerium gab am Dienstag die Entscheidung bekannt, etwa 500 Zelte für Bebenopfer, 4.000 Wasserbehälter und 80.000 Decken zur Verfügung zu stellen.Nach dem verheerenden Erdbeben am 28. März hatte Seoul bereits am 31. März dem südostasiatischen Land über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) humanitäre Hilfe in Höhe von zwei Millionen Dollar zukommen lassen.In den letzten drei Jahren hat Südkorea Myanmar humanitäre Hilfe in Höhe von insgesamt 34 Millionen Dollar angeboten.Im vergangenen Jahr hatte Seoul Myanmar und dessen Nachbarländern 23 Millionen Dollar über internationale Organisationen wie das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und das Welternährungsprogramm (WFP) zur Verfügung gestellt. Vor allem die humanitäre Krise der Rohingya-Flüchtlinge soll damit gelindert werden.