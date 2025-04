Bereits mehrere Bewerber für Präsidentschaftskandidatur

Photo : KBS News

Für die nächste Präsidentschaftswahl haben sich bereits mehrere Bewerber gemeldet.Der Minister für Beschäftigung und Arbeit, Kim Moon-soo, erklärte am Dienstag, dass er von seinem Amt zurücktreten und bei der Präsidentschaftswahl antreten wolle.Der Abgeordnete Ahn Cheol-soo von der Partei Macht des Volks (PPP) machte auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul bei einer Veranstaltung bekannt, kandidieren zu wollen. Er wolle nach einer Verfassungsänderung die nationale Eintracht anstreben.Es wird erwartet, dass Lee Jae-myung, Vorsitzender der Demokratischen Partei (DP), am Mittwoch sein Amt niederlegen und die Entscheidung bekannt geben wird, bei der Wahl anzutreten.Der ehemalige DP-Abgeordnete Kim Doo-kwan hatte am Montag mitgeteilt, dass er ins Rennen gehen werde. Der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Kim Dong-yeon, will noch vor dem Antritt seiner USA-Reise am Mittwoch seine Bewerbung verkünden.