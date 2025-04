Regierung wird nächste Woche Plan für Nachtragshaushalt vorlegen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird Anfang nächster Woche den Plan für einen Nachtragshaushalt in Höhe von zehn Billionen Won (6,8 Milliarden Dollar) präsentieren.Die Entscheidung gab der für Wirtschaft zuständige Vizeministerpräsident und Finanzminister, Choi Sang-mok, am Dienstag bei einem Ministertreffen bekannt.Aufgrund der Ankündigung der wechselseitigen Zölle der USA, mit der die Erwartungen weit übertroffen worden seien, würden ernsthafte Schäden für Südkoreas Industrie und Unternehmen befürchtet. Die Sorge vor einem Handelskrieg habe zuletzt zu starken Kursschwankungen an den Börsen weltweit geführt. Auch die südkoreanischen Finanz- und Devisenmärkte seien davon betroffen, sagte Choi.Man könne nicht tatenlos zusehen, dass der einheimischen Industrie und Unternehmen schwerer Schaden wegen eines beispiellosen Zollschocks drohe.Bei der Sitzung wurde auch auf die Dringlichkeit der Unterstützung wegen der jüngsten Waldbrände hingewiesen. Das Zusatzbudget sehe daher nach Chois Angaben intensive Unterstützung für den zügigen Wiederaufbau der betroffenen Gebiete vor. Zudem würden Maßnahmen zur Vorbeugung von Waldbränden finanziert.Weiter hieß es, die Regierung werde etwa drei bis vier Billionen Won (zwei bis 2,7 Milliarden Dollar) bereitstellen, um besser auf rapide Veränderungen des Handelsumfelds reagieren zu können und die Konkurrenzfähigkeit bei Künstlicher Intelligenz zu verbessern.