Russisches Raumschiff mit koreanischstämmigem US-Astronauten startet ins All

Photo : YONHAP News

Ein russisches Raumschiff mit einem koreanischstämmigen Astronauten der US-Raumfahrtbehörde NASA an Bord ist ins All gestartet.Laut einer Live-Übertragung durch die NASA startete das russische Raumschiff Sojus MS-27 um 14.47 Uhr am Dienstag koreanischer Zeit vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation (ISS). An Bord sind drei Astronauten, darunter der US-Amerikaner mit koreanischer Abstammung Jonny Kim.Es stellt Kims ersten Raumflug dar, nachdem er 2017 als Astronaut der NASA ausgewählt wurde.Er wird etwa acht Monate auf der ISS verbringen und wissenschaftliche Untersuchungen und technologische Demonstrationen durchführen.Kim wurde 1984 in Los Angeles als Sohn südkoreanischer Einwanderer geboren. Als Arzt und Soldat (Lieutenant Commander der US-Marine) wurde er als NASA-Astronaut ausgewählt, dies zog sowohl in Südkorea als auch in den USA Aufmerksamkeit auf sich.