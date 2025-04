JCS: Über zehn nordkoreanische Soldaten überquerten MDL

Photo : YONHAP News

Über zehn nordkoreanische Soldaten haben am Dienstag die militärische Demarkationslinie (MDL) in südliche Richtung überquert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) berichtete, dass es gegen 17 Uhr zu dem Vorfall in der entmilitarisierten Zone (DMZ) an der Ostfront kam.Das südkoreanische Militär habe darauf mit Lautsprecherdurchsagen und Warnschüssen reagiert. Die nordkoreanischen Soldaten seien anschließend in Richtung Norden zurückgekehrt.Der Generalstab teilte mit, man beobachte die Aktivitäten Nordkoreas weiterhin genau. Erforderliche Maßnahmen würden gemäß den operativen Vorschriften getroffen.Bereits im Juni vergangenen Jahres gab es einen ähnlichen Vorfall. Auch damals überschritten nordkoreanische Soldaten während Bauarbeiten in der DMZ kurzzeitig die MDL in südliche Richtung.