Han und Trump führen Telefongespräch

Photo : KBS News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump ein Telefongespräch geführt.Erörtert worden seien die Kooperation in den Bereichen Schiffbau und Flüssigerdgas (LNG) sowie für einen Ausgleich der Handelsbilanz, teilte das Büro des Ministerpräsidenten in Südkorea mit.Es war das erste Telefonat zwischen Südkorea und den USA auf höchster Ebene seit Trumps zweitem Amtsantritt.Etwa 30 Minuten nach dem Gespräch teilte Trump in sozialen Medien mit, dass er mit Han über den „enormen und unhaltbaren“ Handelsüberschuss Südkoreas und die Zölle gesprochen habe.Auch hieß es, dass der Schiffbau, ein groß angelegter Kauf von Flüssigerdgas aus den USA und das Joint Venture für eine Alaska-Pipeline besprochen worden seien.Trump brachte auch Südkoreas Beitrag für die Stationierungskosten der US-Truppen zur Sprache. Dabei signalisierte er die Absicht für neue Verhandlungen. Es bestehe die Wahrscheinlichkeit eines großen Deals, erklärte er.Trump schrieb außerdem, „One Stop Shopping“ sei ein effizienter Prozess. Damit deutete der US-Präsident an, die Themen Handel, Industrie und Sicherheit als Paket verhandeln zu wollen.Han sagte, dass Südkorea mit den USA nicht nur in den Bereichen Schiffbau und LNG, sondern auch für ein Handelsgleichgewicht auf höherer Ebene zusammenarbeiten wolle.In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit CNN sagte Han, dass sich Südkorea den USA nicht widersetzen, sondern mit ihnen verhandeln wolle. Ein gemeinsames Vorgehen mit China und Japan wäre seiner Meinung nach für Südkorea nicht vorteilhaft.