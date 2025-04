Nordkorea verurteilt Äußerungen über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Äußerungen über seine Denuklearisierung verurteilt.Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, nannte es den „feindseligsten Akt“, dass Südkorea, die USA und Japan ihren Willen zur Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigten.Die Außenminister der drei Länder hatten in ihrer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen am Rande des NATO-Außenministertreffens am 3. April ihr Engagement für die Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.In einer am Dienstag in Staatsmedien wie „Rodong Sinmun“ veröffentlichten Stellungnahme sagte Kim, dass die Denuklearisierung Nordkoreas lediglich eine „Illusion sei, die nie verwirklicht werden könne“.Nordkoreas „Status als Atomwaffenstaat“ sei das „Ergebnis der unvermeidlichen Wahl, die die feindselige Bedrohung von außen und den Wandel der gegenwärtigen und zukünftigen mechanischen Struktur der Weltsicherheit exakt widerspiegele“, erklärte sie. Daran ändere sich nichts, selbst wenn jemand dies leugne.