Lee Jae-myung tritt als Vorsitzender der Demokratischen Partei zurück

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung ist am Mittwoch als Vorsitzender der Demokratischen Partei (DP) zurückgetreten.Damit machte er faktisch offiziell, dass er bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl antreten will.Auf der Sitzung des Parteivorstandes am Mittwoch verkündete er seinen Rücktritt als Parteichef. Er bedanke sich dafür, dass er "einigermaßen erfolgreich" drei Jahre lang als Parteivorsitzender habe dienen können.Er wolle nun eine neue Arbeit in Angriff nehmen, sagte Lee weiter.Dies wurde als Andeutung einer baldigen Bewerbung für die Präsidentschaftswahl verstanden.Nach Lees Rücktritt lenkt Fraktionsführer Park Chan-dae kommissarisch die Geschicke der Partei.