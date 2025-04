Südkorea im OECD-Vergleich mit zehntstärkstem Anstieg der Zahl ausländischer Studierender

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der ausländischen Studierenden vor und während der Corona-Pandemie stark gestiegen.Das Land verzeichnete den zehntstärksten Anstieg dieser Zahl unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Nach Angaben des südkoreanischen Wissenschaftsministeriums gab die OECD in einem jüngst veröffentlichen Bericht bekannt, dass die Anzahl der in ihren Mitgliedsländern eingeschriebenen internationalen Studierenden von drei Millionen im Jahr 2014 auf mehr als 4,6 Millionen im Jahr 2022 gewachsen sei.Nach einem drastischen Anstieg von 30 Prozent in den Jahren 2014 bis 2018 wurde im Zeitraum 2018 bis 2022 trotz der Covid-19-Pandemie ein Zuwachs von rund 18 Prozent erzielt.In Südkorea wurde im Zeitraum 2018 bis 2022 ein Wachstum um fast das 1,5-Fache des Standes von 2018 verzeichnet. Damit landete das Land beim Anstieg auf Platz zehn.Die OECD stellte diesbezüglich das Projekt „Study Korea 300K“ Südkoreas vor, dessen Ziel die Anlockung von 300.000 ausländischen Studierenden sei. Südkorea wolle sich als globales Bildungszentrum etablieren.Unterdessen sank die Zahl der südkoreanischen Studierenden im Ausland von 96.603 im Jahr 2018 um 14,7 Prozent auf 82.384 im Jahr 2022. Das Land fiel im OECD-Vergleich von Platz fünf auf acht zurück. Als Grund wird die Verschärfung der Visumpolitik der USA, ein beliebtes Ziel für Studierende aus Südkorea, vermutet.