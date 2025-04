Erwerbstätigenzahl im März um 193.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im März den dritten Monat in Folge um mehr als 100.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im vergangenen Monat 28,589 Millionen Menschen berufstätig. Dies seien 193.000 mehr als ein Jahr zuvor.Im Bereich Gesundheits- und Sozialdienstleistungen wurde mit über 210.000 der stärkste Zuwachs verzeichnet. Dazu zählen auch die Arbeitsbeschaffungsprogramme der Regierung.Im Baugewerbe wurde inmitten der schwachen Baukonjunktur ein Rückgang um 185.000 verbucht. Dies stellt den kräftigsten Rückgang seit Einführung dieser Statistik im Jahr 2013 dar. Es ging zudem den elften Monat in Folge abwärts.Die Zahl der Erwerbstätigen im verarbeitenden Gewerbe ging gegenüber dem Vorjahr um 112.000 zurück, damit so stark wie seit November 2020 nicht mehr.Die Regierung warnte, dass die Zollpolitik der USA zu einer Verschärfung des Beschäftigungsrückgangs in exportorientierten Industrien wie dem verarbeitenden Gewerbe führen könnte.