PPP will am 3. Mai Kandidaten für Präsidentschaftswahl küren

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) will auf einem Parteitag am 3. Mai ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl küren.Das Wahlkomitee der Partei teilte mit, dass dies bei seinem ersten Treffen am Mittwoch beschlossen worden sei.Die Partei wird am Donnerstag (10. April) die Vorwahlen ankündigen. Am 14. und 15. April soll die Kandidatenanmeldung stattfinden.Aus der PPP haben bis Mittwochvormittag der Abgeordnete Ahn Cheol-soo, der ehemalige Arbeitsminister Kim Moon-soo, der Gouverneur der Provinz Nord-Gyeongsang, Lee Cheol-woo, und der Bürgermeister von Incheon, Yoo Jeong-bok, erklärt, dass sie bei der Präsidentschaftswahl antreten wollen. Der ehemalige Parteichef Han Dong-hoon, der Bürgermeister von Seoul, Oh Se-hoon, und der Bürgermeister von Daegu, Hong Joon-pyo, wollen bald ihre Bewerbung erklären.