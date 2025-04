Vereinigungsministerium stellt 2,5 Milliarden Won für private Projekte für Menschenrechte in Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium stellt dieses Jahr insgesamt 37 privaten Projekten zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea 2,58 Milliarden Won (1,7 Millionen Dollar) bereit.Das gab das Ministerium am Mittwoch bekannt.Dies sind fast 800 Millionen Won (540.000 Dollar) mehr verglichen mit den Fördergeldern im vergangenen Jahr. Letztes Jahr wurden 19 solcher Projekte 1,8 Milliarden Won (1,2 Millionen Dollar) zur Verfügung gestellt.In 13 Fällen handelt es sich um den Kultur- und Kunstbereich, in sieben Fällen um die internationale Kooperation. Zu den Nutznießern zählen auch drei Projekte für die Ausbildung von Aktivisten, darunter die junger Aktivisten für die Menschenrechte in Nordkorea.Nach weiteren Angaben des Ressorts stieg die Zahl der Projekte, die von Gruppen nordkoreanischer Flüchtlinge durchgeführt werden, von fünf im vergangenen Jahr auf zehn in diesem Jahr.