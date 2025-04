Kospi fällt auf 17-Monats-Tief

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist am Mittwoch auf ein 17-Monats-Tief gefallen.Der Hauptindex notierte 1,74 Prozent tiefer bei einem Stand von 2.277,99 Zählern.Es war der tiefste Stand seit dem 31. Oktober 2023.Der Index könne wegen Chinas Vergeltungsschlägen im Handelsstreit mit den USA weiter sinken, wurde Park Hee-chan von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Der südkoreanische Won verlor unterdessen gegenüber dem Dollar weiter an Wert. Zum Handelsschluss wurde ein Dollar zu 1.484,1 Won gehandelt, 10,1 Won mehr als am Dienstag.