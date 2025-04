Südkoreas Handelsminister bewertet US-Zollpause als positiv

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Entscheidung der USA für eine Zollpause als positiv bewertet.Positiv sei der Aufschub insofern als damit Spielraum für weitere Verhandlungen mit den USA geschaffen worden sei, sagte Handelsminister Cheong In-kyo während seines USA-Besuchs am Mittwoch (Ortszeit). Auch würden die Auswirkungen der Zölle auf die einheimische Industrie minimiert, hieß es.Hinsichtlich der Erhöhung der US-Zölle gegen China auf 125 Prozent sagte Chung, es seien baldige Konsultationen mit Washington erforderlich, um die Auswirkungen gering zu halten. Dabei wies er auf Südkoreas Exporte nach China und indirekte Folgen für Lieferungen in Drittländer aufgrund eines Balloneffekts hin.Der Begriff Balloneffekt meint in diesem Fall die Verlagerung von Handelsaktivitäten, ähnlich wie bei einem Ballon, der an einer Stelle eingedrückt wird und sich wölbt. Chinesische Produkte, die aufgrund der Zollschranken nicht in die USA exportiert werden können, würden dann zu Dumpingpreisen in Südkorea und anderen Ländern angeboten werden.Cheong sagte außerdem, dass das Telefongespräch zwischen dem kommissarischen Präsidenten Han Duck-soo und Präsident Donald Trump am Dienstag eine günstige Dynamik für weitere Zollgespräche geschaffen habe.