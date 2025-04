USFK-Kommandeur: Letztes Jahr neuer Operationsplan mit Südkorea unterzeichnet

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten haben im vergangenen Jahr als Reaktion auf Nordkoreas Fortschritte bei seinem Atomwaffenprogramm einen neuen Operationsplan unterzeichnet.Das gab der Kommandeur der US-Truppen in Korea (USFK), Xavier Brunson, in einem Bericht bekannt, der am Mittwoch (Ortszeit) dem Streitkräfteausschuss des US-Repräsentantenhauses vorgelegt wurde. Es sei bei der Kampfbereitschaft ein bedeutender Schritt nach vorne gemacht worden, sagte der General, der auch das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA (CFC) führt.Es handelt sich um einen geheimen militärischen Einsatzplan für einen eventuellen Krieg auf der koreanischen Halbinsel. Die gemeinsamen Übungen Südkoreas und der USA werden auf der Grundlage solcher Operationspläne durchgeführt.Als Reaktion auf Nordkoreas zunehmend ausgefeilte Massenvernichtungswaffen und Raketenfähigkeiten werde der neue Operationsplan ermöglichen, dass sich das CFC auf einen bewaffneten Konflikt besser vorbereiten könne, so der General.Nach weiteren Angaben war der neue Operationsplan während der gemeinsamen Übungen Freedom Shield und Ulchi Freedom Shield getestet worden.