Koreanisches Nationalmuseum auf Platz acht der meistbesuchten Museen der Welt

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Nationalmuseum hat letztes Jahr bei der Besucherzahl auf Platz acht unter den Museen und Kunstmuseen der Welt rangiert.Die britische Zeitschrift „The Art Newspaper“ veröffentlichte die Besucherzahlen führender Museen und Kunstmuseen der Welt.Laut dem Ergebnis belegte das Nationalmuseum in Seoul letztes Jahr mit 3,78 Millionen Besuchern den achten Platz.Die Niederlassung des Nationalmuseums für moderne und zeitgenössische Kunst in Seoul landete mit 1,65 Millionen Besuchern auf Platz 42.Das meistbesuchte Museum der Welt war das Museum Louvre in Paris (8,73 Millionen Besucher). Dahinter folgten die Vatikanischen Museen (6,82 Millionen), das British Museum (6,47 Millionen), das Metropolitan Museum of Art (5,72 Millionen) und die Tate Gallery of Modern Art (4,6 Millionen).