Südkorea will in 25 Ländern seine traditionelle Kultur vorstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird dieses Jahr in 25 Ländern Veranstaltungen zur traditionellen koreanischen Kultur abhalten.Das Kulturministerium plant Veranstaltungen zu verschiedenen Bereichen, darunter traditionelle Tracht Hanbok, Handwerk, traditionelle Aufführungen und koreanische Küche.Das in Brüssel ansässige Koreanische Kulturzentrum veranstaltet von März bis Mai die Fotoausstellung „Hanbok on the Road“. In Deutschland ist im August eine Aufführung der traditionellen Tänze Talchum und Taepyeongmu sowie mit der Wölbbrettzither Gayageum geplant.In Italien wird im Juni eine Ausstellung über traditionelles Papier Hanji stattfinden, an der Studierende an der Akademie der Schönen Künste in Rom mitwirken. Im Juli wird in Kooperation mit den Vatikanischen Museen eine Ausbildung für das natürliche Färben von Hanji-Papier angeboten.In Frankreich, Schweden, Österreich und Großbritannien sind Wettbewerbe und Erlebnisveranstaltungen zur koreanischen Küche geplant.Das Koreanische Kulturzentrum in Washington wird im Oktober gemeinsam mit dem National Museum of Asian Art der Smithsonian Institution das traditionelle Ringen Ssireum vorstellen. Zum Kimchi-Tag in Washington D.C. am 22. November wird eine Veranstaltung zum Erleben von „Gimjang“, das Kimchi-Machen für die Winterzeit, organisiert.