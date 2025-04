Regierung sagt Halbleiterindustrie im Zollstreit Unterstützung zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung hat der Halbleiterindustrie im Zollstreit Unterstützung zugesagt.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, kündigte am Donnerstag dringende Maßnahmen für das Halbleiter-Exportgeschäft an. Ahn traf sich heute mit Branchenvertretern zu einem Gespräch.Die Regierung arbeite bereits an Hilfsmaßnahmen, darunter Sofortmaßnahmen gegen Exporthindernisse, verbesserte Investitionsanreize und die Stärkung des Ökosystems der Branche, hieß es.Es seien neue Investitionen für die Ausbildung von Fachkräften im Halbleiterbereich geplant. Zudem solle rasch ein Halbleiter-Sondergesetz verabschiedet werden, sagte er weiter.Die Branchenvertreter baten die Regierung darum, aktiv das Gespräch mit den USA zu suchen. Außerdem solle mehr in Infrastruktur investiert und die steuerliche und finanzielle Unterstützung ausgeweitet werden. Schließlich wünschten sie sich auch einen Abbau von Regulierung, damit ein stabileres Investitionsumfeld entsteht.