Yoon wird möglicherweise morgen aus Präsidentenresidenz ausziehen

Photo : YONHAP News

Der abgesetzte Präsident Yoon Suk Yeol wird möglicherweise am morgigen Freitag aus der Präsidentenresidenz in Hannam-dong in Seoul ausziehen.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass der Auszug noch in dieser Woche erfolgen werde.Erst am Vortag oder Vormittag des Auszugs werde dies bekanntgegeben, hieß es.Laut Informationen bildete der präsidiale Sicherheitsdienst ein etwa 40-köpfiges Sicherheitsteam, das Yoon nach der Rückkehr in seine Privatwohnung beschützen soll.Nach dem Gesetz über die Sicherheit des Präsidenten kann Yoon als ehemaliger Präsident maximal für zehn Jahre den präsidialen Sicherheitsdienst in Anspruch nehmen.Yoon und seine Frau wollen alle elf Hunde und Katzen, die sie in der Residenz halten, mitnehmen.