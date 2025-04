Hälfte der Opfer von Deepfakes sind minderjährig

Photo : YONHAP News

Die Hälfte der Opfer der künstlich bearbeiteten oder zusammengesetzten Bilder, Videos und Audios wie Deepfakes in Südkorea sind Minderjährige gewesen.Nach Angaben des Gleichstellungsministeriums am Donnerstag sind letztes Jahr 1.384 Fälle solcher Schäden beim Zentralen Unterstützungszentrum für Opfer digitaler Sexverbrechen gemeldet worden. Dies sind 227,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Nach Altersgruppen betrachtet, stellten Menschen in ihren Zwanzigern mit 46,4 Prozent Anteil die größte Opfergruppe. Menschen im Alter von zehn bis 19 Jahren folgten mit 46,2 Prozent und solche in ihren Dreißigern mit 5,3 Prozent. 0,1 Prozent der Opfer waren jünger als zehn Jahre.Damit machten Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren fast die Hälfte der Opfer aus.Es stellte sich heraus, dass es seit kurzem auch Meldungen über Schäden durch den KI-Chatbot ChatGPT gibt.Das Unterstützungszentrum hatte im vergangenen August ein Reaktionsteam gebildet, um gegen Sexverbrechen mittels Deepfakes vorzugehen. Es wurden verschiedene Gegenmaßnahmen ergriffen, darunter eine dringende Überwachung, die Unterstützung bei der Löschung betroffener Produkte und die Überwachung von Chaträumen im Messenger Telegram.