US-Kommandeure äußern Bedenken über eventuellen Truppenabbau in Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Kommandeure im indopazifischen Raum haben sich negativ zu einem eventuellen Abbau von US-Truppen in Südkorea geäußert.Entsprechende Äußerungen wurden bei einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des US-Senats am Donnerstag (Ortszeit) gemacht.Samuel Paparo, Befehlshaber des Indopazifik-Kommandos, sagte, mit einem Ausfall der US-Streitkräfte in Südkorea würde die Wahrscheinlichkeit für einen Einmarsch Nordkoreas steigen.Eine Reduzierung der US-Militärpräsenz in Südkorea würde die Fähigkeit des US-Militärs verringern, sich in einem Konflikt durchzusetzen, warnte er.Xavier Brunson, Kommandeur der US-Truppen in Korea (USFK), bezeichnete eine Truppenreduzierung als problematisch.In Bezug auf die Missionen der USFK erwähnte er die Rolle, Russland und China im Zaum zu halten. Die US-Truppen in Südkorea hätten das Potenzial, Russland im Ostmeer und China im Westmeer Kosten aufzuerlegen und Nordkorea abzuschrecken, hieß es.Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen möglichen Wandel bei der US-Truppenpräsenz in Südkorea nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump.