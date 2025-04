UN-Bericht: 67 Mütter pro 100.000 Geburten sterben in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach einem aktuellen Bericht sind in Nordkorea im Jahr 2023 67 Mütter je 100.000 Lebendgeburten gestorben.Das geht aus einer gemeinsamen Erhebung der Vereinten Nationen und der Weltbank zur Entwicklung der Müttersterblichkeitsrate im Zeitraum von 2000 bis 2023 hervor. Der Wert liegt damit rund 17-mal höher als in Südkorea.Erfasst werden Frauen, die während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach der Entbindung versterben.Zur Zeit der schweren Hungersnot im Jahr 2000 lag die Müttersterblichkeitsrate in Nordkorea bei 129 Todesfällen je 100.000 Geburten. In den vergangenen 23 Jahren hat sich die Lage damit spürbar verbessert. Zum Vergleich: In Südkorea sind es 2023 vier Todesfälle pro 100.000 Geburten.Weltweit belief sich die Müttersterblichkeitsrate im Jahr 2023 auf 197 Todesfälle pro 100.000 Geburten. Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) streben die UN an, diesen Wert bis 2030 auf unter 70 Todesfälle pro 100.000 Geburten zu senken.