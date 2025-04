U-17-Fußball-Asienmeisterschaft: Südkorea erreicht Viertelfinale, WM-Ticket sicher

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 2025 den Einzug ins Viertelfinale geschafft.In seinem letzten Spiel in Gruppe C am Donnerstag (Ortszeit) in Saudi-Arabien setzte sich Südkorea mit 1:0 gegen Jemen durch. Kim Eun-seong erzielte in der 29. Minute den Siegtreffer.Südkorea schaffte es als Gruppenzweiter ins Viertelfinale. Das Land sicherte sich damit auch das Ticket für die Endrunde der U-17-Fußballweltmeisterschaft. Hierfür qualifizieren sich die besten Acht des Turniers.Die U-17-Fußball-WM wird im November in Katar eröffnet.