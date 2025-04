Hoher chinesischer Beamter: Staatspräsident Xi hält Besuch in Südkorea für wichtig

Photo : YONHAP News

Nach Angaben eines hohen chinesischen Beamten hält Staatspräsident Xi Jinping einen Besuch in Südkorea anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in diesem Jahr für wichtig.Das sagte Losang Jamcan, Vizevorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Parlamentschef Woo Won-shik am Donnerstag in Seoul.Präsident Xi messe einem möglichen Besuch in Südkorea anlässlich des APEC-Treffens große Bedeutung bei, sagte er. Er schlug vor, die Kommunikation in dieser Angelegenheit fortzusetzen.Losang sagte weiter, China habe eine positive Einstellung zum Kulturaustausch. Die Dynamik des in letzter Zeit regen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern müsse aufrechterhalten werden.Woo bat um Chinas weiteres Interesse an einem möglichen Südkorea-Besuch von Xi. Dabei wies er darauf hin, dass während seines letzten China-Besuchs Xi eine positive Antwort dazu gegeben hatte, anlässlich des im Oktober in Gyeongju vorgesehenen APEC-Gipfels nach Südkorea zu reisen.In Bezug auf das bilaterale Freihandelsabkommen rief er zu gemeinsamen Bemühungen auf, um die Folgeverhandlungen über Dienstleistungen und Investitionen zu beschleunigen und dadurch die Wirtschaftszusammenarbeit weiter zu vertiefen. Dieses Jahr wird das zehnjährige Jubiläum des Abkommens gefeiert.