Nordkoreanischer Teil des Paektu-Gebirges als UNESCO-Geopark anerkannt

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Seite des Paektu-Gebirges ist von der UNESCO offiziell zum Global Geopark erklärt worden.Den entsprechenden Beschluss fasste der Exekutivrat der Organisation am Donnerstag (Ortszeit).Bereits im vergangenen Jahr war der chinesische Teil des Berges in die UNESCO-Liste aufgenommen worden.Mit der aktuellen Entscheidung genießt nun das gesamte Paektu-Gebirge den Status eines Weltgeoparks.Zugleich wurde damit erstmals ein Gebiet in Nordkorea zum UNESCO-Park erklärt.In seiner Bewertung lobte der UNESCO Global Geopark Council vor allem die spektakulären Landschaften, die durch Vulkanausbrüche geformt wurden. Zudem weise das Gebiet eine ausgeprägte Gletscherlandschaft auf, mit Karen, die durch Gletschererosion entstanden sind, hieß es weiter.Bereits im April 1989 war der Paektu-Berg in das UNESCO-Programm „Weltweites Netzwerk der Biosphärenreservate“ aufgenommen worden.