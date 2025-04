Ex-Präsident Yoon räumt Residenz heute um 17 Uhr

Photo : YONHAP News

Eine Woche nach seiner Amtsenthebung kehrt der abgesetzte Präsident Yoon Suk Yeol am heutigen Freitag um 17 Uhr in seine Privatresidenz zurück.Yoon war Anfang November 2022 in die Präsidentenresidenz eingezogen – nach rund zwei Jahren und fünf Monaten steht nun der Auszug an.Der präsidiale Sicherheitsdienst sieht dabei keine größeren Herausforderungen für die künftige Sicherheitslage. Bereits in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit hatte Yoon die Amtsgeschäfte von seiner Wohnung im Stadtteil Seocho-dong aus wahrgenommen.Laut Medienberichten soll die Zahl der Personenschützer je nach Bedarf zwischen 40 und 60 variieren.Auch seine elf Haustiere nimmt Yoon aus der Residenz mit, hieß es weiter.Nach dem Umzug in seine Privatresidenz wird sich der Ex-Präsident unter anderem wegen des Vorwurfs des Hochverrats vor Gericht verantworten müssen. Als früheres Staatsoberhaupt steht ihm weiterhin Personenschutz zu.