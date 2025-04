Laut Trump doch keine Zollausnahmen für Elektronikprodukte

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass Elektronikprodukte entgegen anderslautenden Berichten nicht von Zöllen ausgenommen sind.Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb er am Sonntag (Ortszeit), dass am Freitag keine Zollausnahmen bekannt gemacht worden seien.Im Rahmen bevorstehender Untersuchungen der nationalen Sicherheitszölle würden Halbleiter und die gesamte Elektronik-Lieferkette unter die Lupe genommen, hieß es.Trump hatte am Freitag in einem Memorandum Elektronikprodukte wie Halbleiter genannt, die von sogenannten wechselseitigen Zöllen ausgenommen würden. US-Medien und die Industrie gingen daraufhin davon aus, dass Trump von seinem harten Kurs einen Schritt zurückgewichen sei und Elektronik von den Zöllen befreit habe.Für Zölle zuständige Beamte der Trump-Regierung erklärten hierzu, dass Elektronik wie Halbleiter lediglich von den am 2. April bekannt gemachten reziproken Zöllen ausgenommen sei. Im Rahmen der Untersuchungen nach Section 232 des Gesetzes Trade Expansion Act würden diese Produkte jedoch weiterhin mit Zöllen belegt.