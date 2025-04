Nordkoreas Machthaber vergibt Stipendien an Koreaner in Japan

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des Geburtstags des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung Stipendien an die pro-nordkoreanische Organisation der koreanischen Minderheit in Japan, Chongryon, vergeben.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Kim für eine „demokratische nationale Erziehung koreanischer Kinder in Japan“ 287,02 Millionen Yen (zwei Millionen Dollar) an Fördergeldern für Bildung und Stipendien geschickt habe.Kim hat seit seiner Machtübernahme jährlich um den Geburtstag seines Großvaters am 15. April Stipendien an Koreaner in Japan vergeben. Letztes Jahr wurden 303,7 Millionen Yen (2,1 Millionen Dollar) Chongryon zur Verfügung gestellt.Nach der Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat Nordkorea seit dem vergangenen Jahr anlässlich verschiedener Jubiläen nicht nur Funktionäre der Organisation Chongryon, sondern auch Studenten an der von ihr gegründeten Korea University in Japan sowie die Kunsttruppe koreanischer Schulkinder in Japan ins Land gelassen.Dahinter wird die Absicht vermutet, sich die Loyalität der Chongryon-Mitglieder der nächsten Generation zu sichern.