Bericht: USA importierten seit 2015 verstärkt aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht haben die USA seit 2015 verstärkt aus Südkorea importiert.Seit damals lege Washington großen Wert darauf, China im Zaum zu halten. Das geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Bericht des Koreanischen Instituts für Industrieökonomik und Handel hervor.Die USA haben seitdem immer mehr Zwischengüter nicht mehr aus China, sondern Südkorea bezogen. Als dessen Folge sind die Einfuhren koreanischer Waren in die USA erheblich gestiegen, während die Importe chinesischer Produkte weiter gesunken sind.Auch die sogenannten Greenfield-Investitionen Südkoreas in den USA sind rasch gestiegen. Damit sind Investitionen gemeint, die auch den Bau einer Produktionsanlage oder Firma mit einschließen.Die Summe solcher Investitionen stieg von weniger als 40 Milliarden Dollar im Jahr 2014 auf fast 130 Milliarden Dollar im Jahr 2023.In dem Zeitraum wuchs die Zahl der in den USA tätigen südkoreanischen Unternehmen von 11.101 um 43 Prozent auf 15.876.