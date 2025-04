Animationsfilm aus Südkorea wird Kassenschlager in Nordamerika

Photo : YONHAP News

Ein von einer koreanischen Produktionsfirma produzierter Animationsfilm ist gleich nach dem Kinostart auf Platz zwei der Kinocharts in Nordamerika gelandet.Laut Box Office Mojo, einer US-Website zu Einspielergebnissen von Kinofilmen, spielte „The King of Kings“ (Der König der Könige) nach der Premiere in 3.200 Kinos in Nordamerika am 11. April an einem einzigen Tag 7,01 Millionen Dollar ein.Der 3D-Animationsfilm basiert auf dem Roman „The Life of Our Lord“ des britischen Schriftstellers Charles Dickens. Für die Regie, das Drehbuch und die Produktion waren koreanische Filmemacher zuständig.An die Produktion waren hohe Erwartungen geknüpft, weil es sich um eine dem westlichen Publikum vertraute Geschichte handelt. Zudem hatten Hollywood-Stars wie Pierce Brosnan, Uma Thurman und Oscar Isaac als Synchronsprecher mitgewirkt.Lokale Medien erwarten, dass der Animationsfilm im Vorfeld der Osterfeiertage weiter an Beliebtheit gewinnen wird.