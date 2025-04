Südkorea, Japan und China starten heute Jahr des Kulturaustauschs 2025-2026

Photo : YONHAP News

Südkorea, Japan und China feiern am Montag in Tokio den Start des Jahres des Kulturaustauschs 2025-2026.Laut dem südkoreanischen Kulturministerium werden Vertreter der drei Länder bei der Zeremonie Eröffnungs- und Gratulationsreden halten. Die Kulturen der drei Länder würden vorgestellt.Aus Südkorea werden die Tanztruppe und die Volksmuskband des Nationalen Gukak-Zentrums traditionelle Tänze Talchum und Jangguchum aufführen. Japan wird den Ainu-Tanz und die japanische Teezeremonie vorstellen. China wird die Peking-Oper und das Spiel traditioneller Musikinstrumente darbieten.Die drei Länder werden in diesem Jahr kulturelle Austauschprojekte in verschiedenen Bereichen durchführen.Südkorea plant Aufführungen traditioneller Musiktheater der drei Länder, Go-Freundschaftsspiele, ein Sonderprojekt der ostasiatischen Kulturstädte der Jahre 2025 und 2026 (Anseong und Andong) sowie Ausstellungen von Werken junger Künstler.