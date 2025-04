US-Industrie wegen Chinas Exportrestriktionen für Seltene Erden alarmiert

Photo : YONHAP News

Die von China im Zollstreit beschlossenen Exportbeschränkungen für Seltene Erden können laut Berichten verschiedene Industrien in den USA direkt betreffen.Wie die Zeitung „New York Times“ am Sonntag schrieb, gab China am 4. April Exportkontrollmaßnahmen für bestimmte Seltene Erden und Seltenerdmagneten bekannt.Um diese Produkte außerhalb Chinas zu bringen, muss eine spezielle Ausfuhrgenehmigung der chinesischen Regierung eingeholt werden.Dahinter steckt offenbar Chinas Absicht, mittels seiner Monopolstellung auf dem Weltmarkt als Anbieter Seltener Erden der US-Industrie einen Schlag zu versetzen.Die Exportkontrollmaßnahmen richten sich nicht nur gegen die USA, sondern die gesamte Welt. Auch Südkorea, Japan und Deutschland werden damit ins Visier genommen.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie hat die möglichen Auswirkungen von Chinas Schritt auf die Industrie unter die Lupe genommen. Das Ressort geht davon aus, dass die öffentlichen Vorräte, die privaten Lagerbestände und Substitutionsgüter gesichert seien.Weiterhin werde in Kooperation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor lückenlos vorgegangen, damit keine Versorgungsprobleme entstünden, so das Industrieministerium.