Ab heute Regierungsbefragung im Parlament

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung führt vom heutigen Montag bis Mittwoch ihre Regierungsbefragung durch.Am Montag werden Fragen zu den Themen Politik, Außenpolitik, Wiedervereinigung und Sicherheit gestellt. Vorgeladen wurden unter anderem Ministerpräsident Han Duck-soo, Außenminister Cho Tae-yul und Vereinigungsminister Kim Yung-ho.Die Demokratische Partei (DP) beabsichtigt, die Verantwortung für das Chaos, das durch die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon Suk Yeol entstanden war, zu thematisieren. Sie will auch die umstrittene Nominierung von zwei Kandidaten für Richterposten am Verfassungsgericht durch den kommissarischen Präsidenten Han in den Vordergrund stellen.Die Partei Macht des Volks (PPP) wird insbesondere auf eine Reihe der von der DP eingereichten Amtsenthebungsanträge und Gesetzesanträge für die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts aufmerksam machen. Es wird erwartet, dass die Partei auch das sogenannte juristische Risiko des ehemaligen DP-Chefs Lee Jae-myung aufgrund der laufenden Gerichtsverfahren gegen ihn zur Sprache bringen wird.Am Dienstag kommt der Wirtschaftsbereich an die Reihe, am Mittwoch Bildung, Gesellschaft und Kultur.Am Donnerstag sind neue Abstimmungen über acht Gesetzentwürfe vorgesehen, gegen die die Regierung ein Veto eingelegt hatte.