Stärkster Rückgang der Erwerbstätigenzahl bei Endzwanzigern seit zwölf Jahren

Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 29 Jahren in Südkorea ist Anfang des Jahres so stark gesunken wie seit zwölf Jahren nicht.Nach Angaben des Statistikportals KOSIS des Statistikamtes am Montag waren 2,42 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe im Auftaktquartal dieses Jahres berufstätig. Dies sind 98.000 Menschen weniger als ein Jahr zuvor.Dies entspricht dem kräftigsten Rückgang seit dem dritten Quartal 2013. Es wurde ein größerer Einbruch als im Jahr 2020 verzeichnet, als der Beschäftigungsmarkt von der Corona-Pandemie hart getroffen wurde.Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 29 Jahren ist zudem seit dem ersten Vierteljahr 2023 das neunte Quartal in Folge zurückgegangen.Als Grund wird der anhaltende Beschäftigungsrückgang im verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe vermutet. Eine weitere Rolle spielte offenbar, dass Unternehmen immer häufiger erfahrene Mitarbeiter bevorzugen.