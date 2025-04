K-Pop-Stars treten bei Coachella-Festival auf

Photo : YONHAP News

Mehrere K-Pop-Stars haben beim diesjährigen Coachella Valley Music and Arts Festival großen Anklang gefunden.Das Musikfestival wurde am Freitag (Ortszeit) in Indio im US-Bundesstaat Kalifornien eröffnet.Zur diesjährigen Veranstaltung wurden die Blackpink-Mitglieder Lisa und Jennie sowie die Boygroup Enhypen eingeladen.Lisa trat am ersten Tag als Solosängerin und etwa 50 Minuten lang auf.Enhypen feierten am Samstag ihren ersten Auftritt beim Coachella und trugen 13 Lieder vor.Jennie hatte am Sonntag ihren Auftritt.Die K-Pop-Interpreten werden auch in der zweiten Woche des Festivals auftreten.