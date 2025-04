US-Finanzminister: Handelsgespräche mit Südkorea für nächste Woche geplant

Photo : YONHAP News

Die USA werden laut ihrem Finanzminister Scott Bessent nächste Woche Handelsgespräche mit Südkorea führen.Bessent sagte am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit Bloomberg TV, die USA hätten letzte Woche mit Vietnam Gespräche gehabt. Am Mittwoch sei Japan an der Reihe, nächste Woche Südkorea. Es werde schnell gehen.Unterdessen schrieb das "Wall Street Journal" am Montag unter Berufung auf Quellen, dass Bessent Verhandlungen mit Südkorea, Großbritannien, Australien, Indien und Japan Vorrang einräume.Dem Bericht zufolge sagte Bessent, dass diese fünf Länder zu seinen „Top-Zielen“ zählten. Er habe mit Beamten aus all diesen Ländern Kontakt gehabt.Bessent hatte bei einer Veranstaltung des Bankenfachverbandes American Bankers Association (ABA) am 9. April gesagt, dass er die Verhandlungen leiten werde.