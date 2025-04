Tag des Sieges – mögliches Treffen der Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands in Moskau

Photo : YONHAP News

Zurzeit wird mit Interesse verfolgt, ob die Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands am 9. Mai bei einer Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau zusammenkommen werden.Einem Medienbericht zufolge wird mit einem Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Russland aus diesem Anlass gerechnet.Wie die „South China Morning Post“ am Sonntag schrieb, habe der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Wang Yi, Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas, am 1. April in Moskau, der Erwartung Ausdruck verliehen, dass Xi Jinping zum Tag des Sieges Russland besuchen werde.Wang bestätigte, dass der Hauptzweck seines Russland-Besuchs darin liege, Xis Russland-Besuch und die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges vorzubereiten.Es wird außerdem mit einem Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland in den kommenden Monaten gerechnet. Spekulationen zufolge werde er zum Tag des Sieges nach Russland reisen.Der russische Vizeaußenminister Andrej Rudenko erwähnte am 27. März laufende Vorbereitungen für Kims Russland-Besuch in diesem Jahr. Putin hatte Kim während seines Nordkorea-Besuchs im Juni letzten Jahres nach Moskau eingeladen.Sollte auch Kim zum Tag des Sieges nach Russland kommen, würde es erstmals zu einem gemeinsamen Auftritt der Staatschefs von Nordkorea, China und Russland kommen, so die Zeitung.