Einstufung Südkoreas als sensibles Land durch Washington tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

Die Aufnahme Südkoreas in die Liste der sensiblen Staaten durch das US-Energieministerium tritt voraussichtlich am heutigen Dienstag in Kraft.Dies gibt Anlass zur Sorge, dass die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie sowie Forschung zwischen Südkorea und den USA erschwert werden könnte.Das US-Energieministerium hatte im Januar Südkorea auf seine Liste der sensiblen Länder „Sensitive and Other Designated Countries List“ (SCL) gesetzt. Die Liste ist ab dem 15. April gültig.Südkoreanische Forschende müssen dann mindestens 45 Tage vor dem Besuch von US-Forschungseinrichtungen Unterlagen hierfür einreichen und eine gesonderte Genehmigung einholen.Wenn Mitarbeitende oder Forschende des US-Energieministeriums nach Südkorea reisen, wird ein zusätzliches Sicherheitsverfahren durchgeführt.Die südkoreanische Regierung hatte sich um Arbeitsgespräche bemüht, um noch vor dem Inkrafttreten der Maßnahme eine Streichung erwirken zu können.Berichten zufolge kamen beide Seiten darin überein, dass die Einstufung aufgehoben werden müsse. Für den Schritt werde aber aufgrund der Verwaltungsverfahren in den USA mehr Zeit benötigt.