Japan schlägt USA offenbar Zusammenlegung der Einsatzgebiete in Ostasien vor

Photo : YONHAP News

Japan hat den USA offenbar die Zusammenlegung der Einsatzgebiete in Ostasien vorgeschlagen.Laut einem Medienbericht sollen der Idee zufolge die koreanische Halbinsel sowie das Ost- und Südchinesische Meer zu einem „einzigen Kriegsschauplatz“ zusammengelegt werden.Dieses Konzept des „One Theater“ stellte der japanische Verteidigungsminister Gen Nakatani bei einem Treffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Pete Hegseth am 30. März in Tokio vor, wie die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Dienstag berichtete.„Theater“ steht nach der Doktrin der US-Streitkräfte für einen Kriegsschauplatz, auf dem hochrangige Kommandeure integriert Operationen leiten können.Nakatanis Vorschlag liege die Einschätzung zugrunde, dass Japan während der Regierungszeit von Donald Trump eine größere Führungsrolle im indopazifischen Raum einnehmen sollte, um China im Zaum zu halten.Hegseth habe den Vorschlag begrüßt. Er habe bei einem anschließenden Treffen mit Premierminister Shigeru Ishiba das Konzept erwähnt und auf die Bedeutung der Solidarität zwischen Südkorea, den USA, Japan, Australien und den Philippinen hingewiesen, hieß es weiter.