US-Kommandeur: Nordkorea erhält von Russland im Gegenzug für Raketen Flugabwehrsysteme

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem US-Kommandeur Hunderte von ballistischen Kurzstreckenraketen an Russland geliefert.Im Gegenzug werde das Land moderne Ausrüstung zur Flugabwehr erhalten, darunter Boden-Luft-Raketensysteme (SAM).Diese Einschätzung präsentierte der Befehlshaber des Indopazifik-Kommandos der USA, Samuel Paparo, bei einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des US-Senats am 10. April, wie die ukrainische Zeitung „Kyiv Post“ am Montag (Ortszeit) schrieb. Es lägen neue Informationen über nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland vor, sagte er.Der Admiral bezeichnete das Bündnis zwischen Nordkorea und Russland als „transaktionale Symbiose“, bei der jeder Staat Schwächen des anderen zum gegenseitigen Nutzen ausgleiche.Diese wachsende militärische Zusammenarbeit könne weit über die Bedrohung der Ukraine hinausgehen und die regionale Stabilität, einschließlich der Sicherheit der USA, Südkoreas und Japans, gefährden, sagte Paparo.Es gebe vermehrt Anzeichen dafür, dass nordkoreanische Waffensysteme wie ballistische Mittelstreckenraketen vom Typ KN-15 und Kurzstreckenraketen vom Typ KN-23 mit der Eisenbahn nach Russland befördert wurden.