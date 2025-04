Südkorea nimmt an multinationaler Übung „Desert Flag” in VAE teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Luftwaffe nimmt an der multinationalen Übung „Desert Flag“ 2025 teil.Das gab die Luftwaffe am Dienstag bekannt.Die Übung findet vom 21. April bis 8. Mai auf der Luftwaffenbasis Al Dhafra in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), statt.Sie wird jährlich von den Luftstreitkräften der VAE veranstaltet. Dieses Jahr nehmen 13 Länder daran teil, darunter Südkorea, die USA, Deutschland und Großbritannien.Südkorea entsendet ein Transportflugzeug vom Typ C-130H und etwa 30 Soldaten, einschließlich Piloten und Mechanikern.Geübt werden Infiltrationen in niedriger Höhe, das Abwerfen von Lasten und das Landen auf einer unbefestigten Rollbahn.