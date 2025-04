Südkorea sieht stärker werdenden Trend in Nordkorea zur Idolisierung von Machthaber Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung verstärkt sich in Nordkorea der Trend zur alleinigen Idolisierung von Machthaber Kim Jong-un.Auf den Trend wies ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag, dem Geburtstag des verstorbenen nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung, gegenüber Reportern hin.Der Ausdruck „Tag der Sonne“ für den Geburtstag von Kim Il-sung werde nur noch selten verwendet. Die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ habe den Begriff letztes Jahr nur ein einziges Mal verwendet, in diesem Jahr bislang siebenmal, hieß es.Nordkorea arbeite weiter daran, die Bedeutung des Erbes der Vorfahren (der verstorbenen Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il) abzuschwächen und Kim Jong-un zu vergöttern, erklärte der Beamte. In diesem Jahr sei wieder etwas häufiger von „Tag der Sonne“ die Rede, weil die Führung damit Rücksicht auf die Öffentlichkeit nehme.Im Leitartikel der heutigen Ausgabe von „Rodong Sinmun“ ließen sich Ausdrücke finden, mit denen der Status von Kim Jong-un hervorgehoben werde. Diese Tendenz werde jedes Jahr stärker, hieß es weiter.