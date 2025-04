Regierung will Halbleiterindustrie 33 Billionen Won bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird ihre Finanzhilfen für die Halbleiterindustrie drastisch auf 33 Billionen Won (23 Milliarden Dollar) steigern.Die Entscheidung gab Finanzminister Choi Sang-mok am Dienstag bekannt.Es handelt sich um Folgemaßnahmen zum im vergangenen Juni vorgelegten Maßnahmenpaket für die Förderung des Halbleiterökosystems. Es werden sieben Billionen Won (4,9 Milliarden Dollar) mehr als ursprünglich vorgesehen eingesetzt.Beschlossen wurde, Subventionen für Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Mittelständlern einzuführen, die hochmoderne Stoffe, Teile und Ausrüstung herstellen. Die Investitionszuschüsse für die vier Branchen, Halbleiter, Displays, Sekundärbatterien und Biotechnologie, sollen bis zu 50 Prozent der Neuinvestitionen betragen.Zur Förderung des Aufbaus der Halbleiterinfrastruktur werden verschiedenartige Unterstützungsmaßnahmen getroffen. Im Falle eines großen Clusters mit einem Investitionsvolumen von mindestens 100 Billionen Won (70 Milliarden Dollar) soll die Obergrenze für die staatliche Finanzierung der Infrastruktur beispielsweise zur Strom- und Wasserversorgung von 50 Milliarden Won (35 Millionen Dollar) verdoppelt werden.Es werden neue Fortbildungs- und Forschungsprogramme für Menschen mit Master- und Doktortitel eingeführt, und auch globale gemeinsame Forschungsprogramme für Talente aus Übersee in Südkorea. Auch außerhalb der Hauptstadtregion sollen Halbleiter-Akademien entstehen. Derzeit gibt es solche Einrichtungen nur in der Hauptstadtregion.