Regierung legt Plan für Nachtragshaushalt in Höhe von zwölf Billionen Won vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat den Plan für einen Nachtragshaushalt in Höhe von zwölf Billionen Won (8,4 Milliarden Dollar) präsentiert.Das Volumen fällt etwa zwei Billionen Won (1,4 Milliarden Dollar) größer als ursprünglich bekannt aus.Der Schwerpunkt des Zusatzbudgets werde auf die Reaktion auf Katastrophen, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Handel und künstliche Intelligenz sowie die Unterstützung für den Lebensunterhalt der Bürger gelegt, sagte Finanzminister Choi Sang-mok am Dienstag.Für den Umgang mit großen Katastrophen wie Waldbränden sind mehr als drei Billionen Won (2,1 Milliarden Dollar) vorgesehen.Über vier Billionen Won (2,8 Milliarden Dollar) sollen für die Reaktion auf Veränderungen im Handelsumfeld wie die Zollerhöhungen der USA und für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Spitzenindustrien eingesetzt werden.Um die KI-Industrie konkurrenzfähiger zu machen, will die Regierung mehr als 1,8 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar) zusätzlich ausgeben.Zudem sind mehr als vier Billionen Won (2,8 Milliarden Dollar) für die von der schwachen Binnennachfrage hart betroffenen Kleinunternehmer und gefährdete Gruppen eingeplant.Die Regierung will den Haushaltsplan in der kommenden Woche der Nationalversammlung einreichen.