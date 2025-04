Trump deutet Zollausnahmen für Autoteile an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Bereitschaft signalisiert, vorübergehende Zollausnahmen für Autoteile zu gewähren.Er prüfe Maßnahmen, um einigen Automobilherstellern zu helfen, sagte Trump am Montag (Ortszeit) gegenüber Reportern.Er deutete auf eine mögliche Zollaussetzung hin, weil Zeit gebraucht werde, um die im Ausland produzierten Teile in den USA herstellen zu können.Trump hatte am 3. April Zölle von 25 Prozent auf Importautos in Kraft gesetzt. Die Zölle für wichtige Autokomponenten wie Motoren und Getriebe sollen am 3. Mai in Kraft treten.Unterdessen teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit, dass nächste Woche Handelsgespräche mit Südkorea geführt würden. Berichten zufolge zählt Südkorea zu den Ländern, mit denen die USA vorrangig verhandeln wollen.