Südkorea und USA halten gemeinsame Luftübung ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben eine gemeinsame Luftübung durchgeführt.Dabei wurde mindestens ein strategischer US-Bomber vom Typ B-1B eingesetzt.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte am Dienstag mit, die Übung habe darauf abgezielt, die Fähigkeit der USA zur erweiterten Abschreckung nach innen und außen zu demonstrieren.Daran nahmen F-35A- und F-16-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe sowie F-16-Kampfjets des US-Militärs teil.Mit der Übung hätten Südkorea und die USA ihre integrierte Fähigkeit zur erweiterten Abschreckung demonstriert, um angesichts Nordkoreas Fortschritten bei der Waffenentwicklung gegen dessen Atomwaffen und Raketen vorzugehen, so das Ressort.Beide Länder würden ihre gemeinsamen Übungen erweitern, um die Zusammenarbeit des bilateralen Bündnisses zu verstärken, hieß es weiter.