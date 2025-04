S&P belässt Südkoreas Bonität bei „AA“

Photo : YONHAP News

Die globale Ratingagentur Standard & Poor´s hat das langfristige Rating Südkoreas bei „AA“ belassen.Die Entscheidung gab S&P am Dienstag bekannt. Der Ausblick werde bei „stabil“ belassen.Mit Blick auf die koreanische Wirtschaft rechnet die Ratingagentur mit einer moderaten Wachstumsverlangsamung in den nächsten drei bis fünf Jahren. Jedoch werde Südkoreas Wirtschaftswachstum höher sein als in den meisten anderen führenden Volkswirtschaften.Das Haushaltsdefizit der Regierung werde in den nächsten drei bis vier Jahren auf einem angemessenen Niveau bleiben.Die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts im vergangenen Dezember habe das Vertrauen in die politische Stabilität geschwächt. Die rasche Rücknahme und die Art und Weise, wie politische Institutionen reagiert hätten, hätten jedoch gleichzeitig für eine Schadensbegrenzung gesorgt.S&P hatte 2016 Südkoreas Bonität von „AA-“ auf „AA“ angehoben. An dieser Bewertung wird seitdem festgehalten.