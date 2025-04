Koreanische Produktionen bei Streamingstunden auf Netflix auf Platz zwei

Photo : YONHAP News

Koreanische Serien und Filme erfreuen sich laut einer Analyse weltweit großer Beliebtheit.Laut einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des Daten- und Analyseunternehmens Ampere Analysis liegen seit 2023 südkoreanische Inhalte hinsichtlich der Gesamtzahl der angeschauten Stunden nach US-amerikanischen Inhalten (56-59 Prozent) an zweiter Stelle. Sie machen beständig acht bis neun Prozent der angeschauten Stunden auf Netflix aus.Damit liegen südkoreanische Inhalte vor britischen Inhalten mit 7-8 Prozent und japanischen mit 4-5 Prozent.Aus Südkorea stammten derzeit 85 (17 Prozent) der 500 beliebtesten nicht amerikanischen Shows und Filme auf Netflix, so Ampere.Als erfolgreiche Produktionen wurde unter anderem die zweite Staffel von „Squid Game“ genannt, die in der zweiten Hälfte letzten Jahres 619,9 Millionen Streamingstunden verbuchte. Auch wurden die romantische Serie „Love Next Door“ und die Kochshow „Culinary Class Wars“ erwähnt.Auch frühere Hits wie die erste Staffel von „Squid Game“, „Queen of Tears“ und „Crash Landing on You“ würden weltweit weiterhin gesehen, hieß es weiter.