Trotz Sanktionen offenbar hunderte Nordkoreaner bei russischem Unternehmen tätig

Photo : YONHAP News

Trotz Sanktionen des UN-Sicherheitsrats arbeiten Berichten zufolge mehrere Hundert nordkoreanische Arbeiter bei einem russischen Unternehmen.Die unabhängige russische Zeitung „The Moscow Times“ schrieb am Dienstag (Ortszeit), dass jüngst Videos aufgetaucht seien, die offenbar nordkoreanische Arbeiter im Lager des Unternehmens Wildberries in der Region Moskau zeigten.Wildberries ist der größte Online-Händler in Russland, der von Tatjana Kim gegründet wurde. Sie zählt zur koreanischen Minderheit Korjo-Saram.Die zwei kurzen Videos tauchten laut dem Bericht jüngst im Gruppenchat der Mitarbeiter des Lagers auf. Mutmaßlich nordkoreanische Arbeiter seien in lilafarbenen Wildberries-Arbeitsanzügen zu sehen.Wildberries habe diesbezüglich bekannt gegeben, dass es ein Pilotprojekt zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte gestartet habe.Das Unternehmen sei jedoch nicht direkt auf die Behauptung eingegangen, dass die Arbeiter im Video aus Nordkorea stammten, so die Zeitung.